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Borrachos Mexican Diner
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716 North Lacrosse Street, 200
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Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
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716 North Lacrosse Street, 200, Rapid City, SD 57701
DESSERTS
MILKSHAKES
GET 3 BREAKFAST ENCHILADAS FOR 9.99
123
Copied!
GET 3 BREAKFAST ENCHILADAS FOR 9.99
123
Copied!
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DESSERTS
10” CHURROS
$2.50
FIESTA FRUIT CUPS
$8.29
MILKSHAKES
VANILLA SHAKE
$4.99
CHOCOLATE SHAKE
$4.99
STRAWBERRY SHAKE
$4.99
PEANUT BUTTER SHAKE
$4.99
Borrachos Mexican Diner Location and Hours
(605) 503-6244
716 North Lacrosse Street, 200, Rapid City, SD 57701
Closed
• Opens Sunday at 12PM
All hours
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