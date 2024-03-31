Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
FOOD
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE$10.99+
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESABIRRIA TACOS$12.99
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- BORRACHOS STREET TACOS$11.49
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CUATROS TACOS PLATE$14.49
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING
- ELOTE STEAK TACOS$13.49
- PORK GREEN CHILI TACOS$11.99
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
- PUFF TACO PLATE$11.99
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.
- 1 LB TACO PLATE$13.49
- SIX PACK AND A STACK$14.99
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
- PUFF TACO PLATE$10.49Out of stock
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.
BURRITOS
- SMOTHERED BURRIRO$11.59
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
- BORRACHOS BURRITO$11.49
LARGE BURRITO FILLED WITH
- HOT HONEY BURRITO$10.99
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT THEETOS. THE FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.
- PORK CARNITAS BURRITO$11.49
- CARNE ASADA BURRITO$11.99
FAJITAS
- CHICKEN FAJITA PLATE$16.59
Deliciously seasoned grilled chicken strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
- STEAK FAJITA PLATE$17.79
Grilled Carne Asada strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
- SHRIMP FAJITA PLATE$17.79
12 perfectly grilled pieces of shrimp served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
- COMBO FAJITA PLATE$17.79
A TANTALIZING COMBINATION OF PROTEINS OF YOU CHOOSE, ALL SERVED WITH A SIDE OF SAVORY RICE AND BEANS, SAUTÉED CALABACITAS, AND A COLORFUL MIX OF PEPPERS AND ONIONS. WRAP IT ALL UP IN YOUR CHOICE OF THREE WARM FLOUR OR CORN TORTILLAS.
SHRIMP FAJITA PLATE
12 perfectly grilled pieces of shrimp served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
CLASSIC PLATES
- ENCHILADA PLATE$11.99
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- ENCHIRITO PLATE$11.99
- CHIMICHANGA$11.99
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESADILLA PLATE$10.99
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79
- COMBINATION PLATE$11.99
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
- BORRACHOS CLASSIC TRIO$13.99
1 CLASSIC QUESA BIRRIA TACO WITH CONSOMMÉ FOR DIPPING, 1 CARNE ASADA STREET TACO, AND A SMALL STACK OF BRISKET FRIES TOPPED WITH CALIBASITAS.
- TAMALE + 2 TACOS$11.99
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.
- 2 TAMALE PLATE$11.79
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
NACHOS & FRIES
- LOADED BRISKET NACHOS/FRIES$13.59
LOADED NACHOS OR FRIES TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, REFRIED BEANS, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, AND JALAPENOS
- CLASSIC NACHOS$10.49
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
- WEST SEID FRIES$7.99+
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.
- BUFFALO CHICKEN FRIES$7.99+
LOADED CHEESY FRIES MADE WITH CHICKEN, QUESO, SPICY BUFFALO SAUCE, RANCH, AND FRESH GREEN ONIONS.
- CARNE ASADA NACHOS/FRIES$14.49
NACHOS OR FRIES TOPPED WITH MELTED CHEESE, QUESO, PICO, SOUR CREAM, JALAPEÑOS, AND GUACAMOLE
SANDWHICHES
- CLASSIC CHEESEBURGER$9.99
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES
- BIRRIA BURGER$14.95
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- FIESTA BURGER$10.99
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- COLORADO CHILI BURGER$10.99
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- TACO GRILLED CHEESE$11.99
TOASTED GRILLED CHEESE FILLED WITH CHEESE, BEEF, PICO, LETTUCE, AND SOUR CREA. SERVED WITH A SIDE OF FRIES AND OUR VERY OWN BORRACHOS SAUCE FOR DIPPING.
- BIRRIA GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- JALAPENO GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- THE FIESTA PHILLY$11.49
BREAKFAST PLATES
- CHORIZO + EGGS$9.99
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- BORRACHOS BRUNCH$11.99
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- COLORADO GREEN CHILI TOAST$8.49
- CHOIZO TACO PLATE$9.00
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
- GHOST PEPPER BREAKFAST BURRITO$10.49
KIDS MEALS
MEXICAN-STYLE PIZZAS
- BIRRIA PIZZA$14.49+
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- ROASTED JALAPENO CHICKEN PIZZA 🌶️$14.49+
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.
- CARNE ASADA ELOTE PIZZA(LIMITED TIME ONLY)$16.99
- EL ACAPULCO POLLO PIZZA$14.49+
SOUTHERN CARIBBEAN STYLE PIZZA MADE WITH MANGO SALSA, HABANERO SAUCE AND SHREDDED CHICKEN, SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- BEEF TACO PIZZA$14.49+
TACO STYLE PIZZA MADE WITH BEANS, CHEESE, TACO MEAT. PICO, GUACAMOLE, SOUR GREAM, AND CRUNCHY CHIPS. THEN SERVED WITH EITHER SPICY OR REGULAR CONSOMME.
- MEXITALIAN PIZZA$14.49+
ITALIAN STYLE BORRACHOS PIZZA MAKE WITH THE CLASSIC PEPPERONI, JALAPEÑOS, AND OUR KICK ON A SPICY MARINARA SAUCE.
- CHORIZO EGG AND POTATO PIZZA$15.49+
- SMALL PIZZA COMBO$15.99
SMALL 10” PIZZA WITH A LARGE SIDE OF FRIES AND A DRINK.
- ROLLED PIZZA + FRIES COMBO$15.99
A BORRACHOS LARGE PIZZA ROLLED AND GRILLED TO CRISPY PERFECTION, SERVED WITH A 6OZ CONSOMMÉ AND FRIES
- PIZZA/NACHO BOX$19.99
HALF PIZZA OF YOUR CHOICE WITH CONSOMÉ FOR DIPPING AND A STACK OF CLASSIC NACHOS WITH EITHER BEEF, CHICKEN, OR BRISKET.
FAMILY PACKS
- BIRRIA BOX$28.99
- 10 BIRRIA TACO BOX$28.99
10 QUESABIRRIA TACOS SERVED WITH A STACK OF FRIES AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- 15 TACO BIG BOX$28.99
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)
- CLASSIC FAMILY BOX$27.99
2 HOT HONEY BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS$27.99
A PAN OF 4 SMOTHERED BURRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.
- 8 PACK OF ENCHILADAS$27.99
A PAN OF 8 ENCHILADAS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.
- CARNE ASADA ELOTE BOX [LIMITED TIME ONLY]$29.99
5 ELOTE STEAK TACOS WITH HALF OF THE NEW CARNE ASADA ELOTE PIZZA AND A STACK OF FRIES.