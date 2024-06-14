Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
FRIDAY SPECIALS
SPECIALS
- SMOTHERED BURRIRO
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99
- PUFF TACO PLATE
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.$9.99
- 3 BIRRIA TACO PLATE
3 OF OUT SPECIALTY QUESABIRRA TACOS SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.$15.99
- BIRRIA PIZZA [SPECIAL]
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ$17.99
- BIRRIA BOX$26.99
- 8 PACK OF ENCHILADAS
A PAN OF 8 ENCHILADAS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$28.99
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS
A PAN OF 4 SMOTHERED BURRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$28.99
LUNCH N’ DINNER MENU
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$10.99
- QUESABIRRIA TACOS
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$12.99
- BORRACHOS STREET TACOS
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.49
- CUATROS TACOS PLATE
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING$14.49
- ELOTE STEAK TACOS
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.$13.49
- PORK GREEN CHILI TACOS
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE$11.99
- PUFF TACO PLATE
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.$11.99
- 1 LB TACO PLATE$13.49
- SIX PACK AND A STACK
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)$14.99
- SHRIMP TACO PLATE$13.49