Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
BREAKFAST MENU
CLASSIC BREASFASTS
- BORRACHOS BRUNCH
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.$11.99
- BREAKFAST TACO PLATE$9.99
- BISCUTS & GRAVY$4.99+
- GREEN CHILI BREAKFAST$11.99
- BREAKFAST ENCHILADA PLATE$8.99+
- BREAKFAST QUESADILLA PLATE$10.99
- CHORIZO + EGGS
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.$9.99
- CHORIZO TACO PLATE
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.$10.29
- BREAKFAST BOX$26.99
SLIDERS & SANDWICHES
BURRITOS
KIDS BREAKFASTS
DRINKS
BREAKFAST SIDES
DESSERTS & SHAKES
Borrachos Mexican Diner Location and Hours
(605) 503-6244
Closed • Opens Thursday at 10:30AM