Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
SUNDAY SPECIALS
SPECIALS
- CLASSIC FAMILY BOX
2 HOT HONEY GRILLED CHEESE BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)$25.99
- 15 TACO BIG BOX
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)$25.99
- BIRRIA BOX$25.99
- 10 BIRRIA TACO BOX
10 QUESABIRRIA TACOS SERVED WITH A STACK OF FRIES AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.$25.99
- 4 PACK OF ENCHIRITOS
A PAN OF 4 ENCHIRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$25.99
- 8 PACK OF ENCHILADAS
A PAN OF 8 ENCHILADAS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$25.99
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS
A PAN OF 4 SMOTHERED BURRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$25.99
- ROLLDED TACO FAMILY PACK$28.99
LUNCH N’ DINNER MENU
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$10.99
- QUESABIRRIA TACOS
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$12.99
- BORRACHOS STREET TACOS
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.49
- CUATROS TACOS PLATE
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING$14.49
- ELOTE STEAK TACOS
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.$13.49
- PORK GREEN CHILI TACOS
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE$11.99OUT OF STOCK
- PUFF TACO PLATE
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.$11.99
- 1 LB TACO PLATE$13.49
- SIX PACK AND A STACK
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)$14.99
- SHRIMP TACO PLATE$13.49
- ROLLED TACO PLATE$11.49
BURRITOS
- SMOTHERED BURRIRO
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.59
- BORRACHOS BURRITO
LARGE BURRITO FILLED WITH$11.49
- HOT HONEY GRILLED CHEESE BURRITO
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN CHILE SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT CHEETOS. THEN FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.$10.99
- PORK CARNITAS BURRITO$11.49
- CARNE ASADA BURRITO$11.99
- CHAMALE BURRITO$13.49OUT OF STOCK
FAJITAS
- CHICKEN FAJITA PLATE
Deliciously seasoned grilled chicken strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$16.59
- STEAK FAJITA PLATE
Grilled Carne Asada strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$17.79