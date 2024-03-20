Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
WEDNESDAY SPECIALS
FOOD
SIDES & STARTERS
CLASSIC PLATES
- 3 TACO PLATE$10.99+
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESABIRRIA TACOS$12.99
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- CUATROS TACOS PLATE$14.49
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING
- BORRACHOS CLASSIC TRIO$13.99
1 CLASSIC QUESA BIRRIA TACO WITH CONSOMMÉ FOR DIPPING, 1 CARNE ASADA STREET TACO, AND A SMALL STACK OF BRISKET FRIES TOPPED WITH CALIBASITAS.
- BORRACHOS STREET TACOS$11.49
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
- PORK GREEN CHILI TACOS$11.99Out of stock
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
- ENCHIRITO PLATE$11.99
- ENCHILADA PLATE$11.99
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- SMOTHERED BURRIRO$11.59
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CHIMICHANGA$11.99
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESADILLA PLATE$10.99
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- FAJITA PLATE$13.99
YOUR CHOICE OF SHREDDED CHICKEN OR BRISKET, PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS AND 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS.
- TAMALE + 2 TACOS$11.99
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.
- 2 TAMALE PLATE$11.79
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
- COMBINATION PLATE$11.99
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79
- 1 LB TACO PLATE$13.49
BURRITOS
BREAKFAST PLATES
- CHORIZO + EGGS$9.99
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- BORRACHOS BRUNCH$11.99
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- COLORADO GREEN CHILI TOAST$8.49
- CHOIZO TACO PLATE$9.00
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
NACHOS & FRIES
- LOADED BRISKET NACHOS/FRIES$13.59
LOADED NACHOS OR FRIES TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, REFRIED BEANS, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, AND JALAPENOS
- CARNE ASADA NACHOS/FRIES$14.49Out of stock
NACHOS OR FRIES TOPPED WITH MELTED CHEESE, QUESO, PICO, SOUR CREAM, JALAPEÑOS, AND GUACAMOLE
- CLASSIC NACHOS$10.49
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
- WEST SEID FRIES$7.99+Out of stock
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.
- BUFFALO CHICKEN FRIES$7.99+
LOADED CHEESY FRIES MADE WITH CHICKEN, QUESO, SPICY BUFFALO SAUCE, RANCH, AND FRESH GREEN ONIONS.
SANDWHICHES
- CLASSIC CHEESEBURGER$9.99
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES
- BIRRIA BURGER$14.95
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- FIESTA BURGER$10.99
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- COLORADO CHILI BURGER$10.99
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- TACO GRILLED CHEESE$11.99
TOASTED GRILLED CHEESE FILLED WITH CHEESE, BEEF, PICO, LETTUCE, AND SOUR CREA. SERVED WITH A SIDE OF FRIES AND OUR VERY OWN BORRACHOS SAUCE FOR DIPPING.
- BIRRIA GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- JALAPENO GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- THE FIESTA PHILLY$11.49
PIZZAS
- MEXITALIAN PIZZA$14.49+
ITALIAN STYLE BORRACHOS PIZZA MAKE WITH THE CLASSIC PEPPERONI, JALAPEÑOS, AND OUR KICK ON A SPICY MARINARA SAUCE.
- BIRRIA PIZZA$14.49+
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- ROASTED JALAPENO CHICKEN PIZZA 🌶️$14.49+
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.
- EL ACAPULCO POLLO PIZZA$14.49+
SOUTHERN CARIBBEAN STYLE PIZZA MADE WITH MANGO SALSA, HABANERO SAUCE AND SHREDDED CHICKEN, SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- CHORIZO EGG AND POTATO PIZZA$15.49+
- BEEF TACO PIZZA$14.49+
TACO STYLE PIZZA MADE WITH BEANS, CHEESE, TACO MEAT. PICO, GUACAMOLE, SOUR GREAM, AND CRUNCHY CHIPS. THEN SERVED WITH EITHER SPICY OR REGULAR CONSOMME.
- SMALL PIZZA COMBO$15.99
SMALL 10” PIZZA WITH A LARGE SIDE OF FRIES AND A DRINK.
- ROLLED PIZZA + FRIES COMBO$15.99
A BORRACHOS LARGE PIZZA ROLLED AND GRILLED TO CRISPY PERFECTION, SERVED WITH A 6OZ CONSOMMÉ AND FRIES
BIG BOXES
- CLASSIC FAMILY BOX$27.99
2 HOT HONEY BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)
- 15 TACO BIG BOX$28.99
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)
- SIX PACK AND A STACK$14.99
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
- BIRRIA BOX$28.99
- 10 BIRRIA TACO BOX$28.99
10 QUESABIRRIA TACOS SERVED WITH A STACK OF FRIES AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- PIZZA/NACHO BOX$19.99
HALF PIZZA OF YOUR CHOICE WITH CONSOMÉ FOR DIPPING AND A STACK OF CLASSIC NACHOS WITH EITHER BEEF, CHICKEN, OR BRISKET.
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS$27.99
A PAN OF 4 SMOTHERED BURRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.
- 8 PACK OF ENCHILADAS$27.99
A PAN OF 8 ENCHILADAS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.