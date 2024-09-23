Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
Offers & Savings
MONDAY SPECIALS
SPECIALS
- 3 TACO PLATE
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$9.99
- ENCHIRITO PLATE
A BURRITO SIZED ENCHILADA MADE WITH A WARM FLOUR TORTILLA, SMOTHERED IN OUR CREAMY QUESO AND COLORADO GREEN CHIL, TOPPED WITH A SOUR CREAM AND HOT SAUCW DRIZZLE AND A JALAPEÑO. SIDED WITH CHIPS AND RICE AND BEANS$9.99
- QUESADILLA PLATE
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$9.99
LUNCH SPECIALS
COMBO LUNCH SPECIALS
- ENCHILADA + TACO[COMBO 1]
SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99
- TWO TACOS[COMBO 2]
SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99
- SMOTHERED BURRITO[COMBO 3]
SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99
- TWO ENCHILADAS[COMBO 4]
SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99
- CHIMICHANGA[COMBO 5]
SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99
- QUESADILLA + FRIES[COMBO 6]
SERVED WITH FRIES$9.99
- TAMALE + TACO[COMBO 7]
SERVED WITH RICE AND BEANS.$9.99OUT OF STOCK
- CLASSIC NACHOS[COMBO 8]
SERVED AS IS.$9.99
LUNCH N’ DINNER MENU
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$10.99
- QUESABIRRIA TACOS
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$12.99
- BORRACHOS STREET TACOS
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.49
- CUATROS TACOS PLATE
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING$14.49
- ELOTE STEAK TACOS
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.$13.49
- PORK GREEN CHILI TACOS
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE$11.99
- PUFF TACO PLATE
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.$11.99
- SIX PACK AND A STACK
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)$14.99
- SHRIMP TACO PLATE$13.49
- ROLLED TACO PLATE$11.49
BURRITOS
- SMOTHERED BURRIRO
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.59
- BORRACHOS BURRITO
LARGE BURRITO FILLED WITH$11.49
- HOT HONEY GRILLED CHEESE BURRITO
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN CHILE SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT CHEETOS. THEN FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.$10.99
- PORK CARNITAS BURRITO$11.49
- CARNE ASADA BURRITO$11.99
- CHAMALE BURRITO$13.49OUT OF STOCK
- BEAN BURRITO PLATE
2 SMALL BEAN BURRITOS FILLED WITH REFRIED BEANS, ONIONS, AND SOUR CREAM SERVED WITH A SIDE OF YOUR CHOICE.$10.99
FAJITAS
- CHICKEN FAJITA PLATE
Deliciously seasoned grilled chicken strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$16.59
- STEAK FAJITA PLATE
Grilled Carne Asada strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$17.79
- SHRIMP FAJITA PLATE
12 perfectly grilled pieces of shrimp served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$17.79
- COMBO FAJITA PLATE
A TANTALIZING COMBINATION OF PROTEINS OF YOU CHOOSE, ALL SERVED WITH A SIDE OF SAVORY RICE AND BEANS, SAUTÉED CALABACITAS, AND A COLORFUL MIX OF PEPPERS AND ONIONS. WRAP IT ALL UP IN YOUR CHOICE OF THREE WARM FLOUR OR CORN TORTILLAS.$17.79
CLASSIC PLATES
- ENCHILADA PLATE
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$11.99
- ENCHIRITO PLATE
A BURRITO SIZED ENCHILADA MADE WITH A WARM FLOUR TORTILLA, SMOTHERED IN OUR CREAMY QUESO AND COLORADO GREEN CHIL, TOPPED WITH A SOUR CREAM AND HOT SAUCW DRIZZLE AND A JALAPEÑO. SIDED WITH CHIPS AND RICE AND BEANS$11.99
- CHIMICHANGA
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$11.99
- QUESADILLA PLATE
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$10.99
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79
- COMBINATION PLATE
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS$11.99
- BORRACHOS CLASSIC TRIO
1 CLASSIC QUESA BIRRIA TACO WITH CONSOMMÉ FOR DIPPING, 1 CARNE ASADA STREET TACO, AND A SMALL STACK OF BRISKET FRIES TOPPED WITH CALIBASITAS.$13.99
- TAMALE + 2 TACOS
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.$11.99OUT OF STOCK
- 2 TAMALE PLATE
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.$11.79OUT OF STOCK
- CHILI RELLENO/TAMALE PLATE$16.29OUT OF STOCK
NACHOS & FRIES
- CLASSIC NACHOS
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS$10.49
- WEST SEID FRIES
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.$7.99
- BUFFALO CHICKEN FRIES
LOADED CHEESY FRIES MADE WITH CHICKEN, QUESO, SPICY BUFFALO SAUCE, RANCH, AND FRESH GREEN ONIONS.$7.99
- CARNE ASADA NACHOS/FRIES
NACHOS OR FRIES TOPPED WITH CARNE ASADA, MELTED CHEESE, QUESO, PICO, SOUR CREAM, JALAPEÑOS, AND GUACAMOLE$14.49OUT OF STOCK
- loaded brisket nacho/fries$13.59
SANDWHICHES
- CLASSIC CHEESEBURGER
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES$9.99
- BIRRIA BURGER
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.$14.95
- FIESTA BURGER
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.$10.99
- COLORADO CHILI BURGER
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.$10.99
- TACO GRILLED CHEESE
TOASTED GRILLED CHEESE FILLED WITH CHEESE, BEEF, PICO, LETTUCE, AND SOUR CREA. SERVED WITH A SIDE OF FRIES AND OUR VERY OWN BORRACHOS SAUCE FOR DIPPING.$11.99
- BIRRIA GRILLED CHEESE
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.$11.99
- JALAPENO GRILLED CHEESE
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.$11.99
- GREEN CHILI BACON GRILLED CHEESE$11.99
BREAKFAST 4 LUNCH
- CHORIZO + EGGS
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.$9.99
- BORRACHOS BRUNCH
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.$11.99
- COLORADO GREEN CHILI TOAST$8.49
- CHORIZO TACO PLATE
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.$10.29
- GHOST PEPPER BREAKFAST BURRITO$10.49
KIDS MEALS
MEXICAN-STYLE PIZZAS
- BIRRIA PIZZA
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ$15.99
- ROASTED JALAPENO CHICKEN PIZZA 🌶️
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.$14.49
- CARNE ASADA ELOTE PIZZA(LIMITED TIME ONLY)$17.99OUT OF STOCK
- EL ACAPULCO POLLO PIZZA
SOUTHERN CARIBBEAN STYLE PIZZA MADE WITH MANGO SALSA, HABANERO SAUCE AND SHREDDED CHICKEN, SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ$14.49
- BEEF TACO PIZZA
TACO STYLE PIZZA MADE WITH BEANS, CHEESE, TACO MEAT. PICO, GUACAMOLE, SOUR GREAM, AND CRUNCHY CHIPS. THEN SERVED WITH EITHER SPICY OR REGULAR CONSOMME.$14.49
PIZZA COMBOS
- SMALL PIZZA COMBO
SMALL 10” PIZZA WITH A LARGE SIDE OF FRIES AND A DRINK.$15.99
- ROLLED PIZZA + FRIES COMBO
A BORRACHOS LARGE PIZZA ROLLED AND GRILLED TO CRISPY PERFECTION, SERVED WITH A 6OZ CONSOMMÉ AND FRIES$15.99
- PIZZA/NACHO BOX
HALF PIZZA OF YOUR CHOICE WITH CONSOMÉ FOR DIPPING AND A STACK OF CLASSIC NACHOS WITH EITHER BEEF, CHICKEN, OR BRISKET.$19.99
FAMILY PACKS
- BIRRIA BOX$28.99
- 10 BIRRIA TACO BOX
10 QUESABIRRIA TACOS SERVED WITH A STACK OF FRIES AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.$28.99
- 15 TACO BIG BOX
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)$28.99
- CLASSIC FAMILY BOX
2 HOT HONEY GRILLED CHEESE BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)$28.99
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS
A PAN OF 4 SMOTHERED BURRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$28.99
- 8 PACK OF ENCHILADAS
A PAN OF 8 ENCHILADAS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$28.99
- 4 PACK OF ENCHIRITOS
A PAN OF 4 ENCHIRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.$34.99
- ROLLDED TACO FAMILY PACK$28.99
- GRILLED CHEESE FAMILY BOX$35.99
- DESPERADO FAMILY BOX
2 BIRRIA GRILLED CHEESE, 3 BIRRIA TACOS, HALF BOX OF BRISKET FRIES TOPPED WITH QUESO, LETTUCE, PICO, SOURCREAM, JALAPEÑOS, GUACAMOLE.$32.99
CONDIMENTS & AL A CARTE
VEGETARIAN OPTIONS
- VEGGIE TACO PLATE
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$10.99
- VEGGIE STREET TACO PLATE
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.49
- BEAN BURRITO PLATE
2 SMALL BEAN BURRITOS FILLED WITH REFRIED BEANS, ONIONS, AND SOUR CREAM SERVED WITH A SIDE OF YOUR CHOICE.$10.99
- CHEESE QUESADILLA
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$10.99