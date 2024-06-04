Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
MONDAY SPECIALS
SPECIALS
- CLASSIC NACHOS
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS$9.99
- COLORADO CHILI BURGER
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.$9.99
- CLASSIC CHEESEBURGER
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES$9.99
LUNCH N’ DINNER MENU
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$10.99+
- QUESABIRRIA TACOS
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$12.99
- BORRACHOS STREET TACOS
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.49
- CUATROS TACOS PLATE
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING$14.49
- ELOTE STEAK TACOS
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.$13.49
- PORK GREEN CHILI TACOS
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE$11.99
- PUFF TACO PLATE
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.$11.99
- 1 LB TACO PLATE$13.49
- SIX PACK AND A STACK
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)$14.99
- SHRIMP TACO PLATE$13.49
BURRITOS
- SMOTHERED BURRIRO
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.$11.59
- BORRACHOS BURRITO
LARGE BURRITO FILLED WITH$11.49
- HOT HONEY GRILLED CHEESE BURRITO
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN CHILE SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT CHEETOS. THEN FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.$10.99
- PORK CARNITAS BURRITO$11.49
- CARNE ASADA BURRITO$11.99
FAJITAS
- CHICKEN FAJITA PLATE
Deliciously seasoned grilled chicken strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$16.59
- STEAK FAJITA PLATE
Grilled Carne Asada strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$17.79
- SHRIMP FAJITA PLATE
12 perfectly grilled pieces of shrimp served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas$17.79
- COMBO FAJITA PLATE
A TANTALIZING COMBINATION OF PROTEINS OF YOU CHOOSE, ALL SERVED WITH A SIDE OF SAVORY RICE AND BEANS, SAUTÉED CALABACITAS, AND A COLORFUL MIX OF PEPPERS AND ONIONS. WRAP IT ALL UP IN YOUR CHOICE OF THREE WARM FLOUR OR CORN TORTILLAS.$17.79
CLASSIC PLATES
- ENCHILADA PLATE
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$11.99
- ENCHIRITO PLATE
A BURRITO SIZED ENCHILADA MADE WITH A WARM FLOUR TORTILLA, SMOTHERED IN OUR CREAMY QUESO AND COLORADO GREEN CHIL, TOPPED WITH A SOUR CREAM AND HOT SAUCW DRIZZLE AND A JALAPEÑO. SIDED WITH CHIPS AND RICE AND BEANS$11.99
- CHIMICHANGA
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD$11.99
- QUESADILLA PLATE
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE$10.99
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79
- COMBINATION PLATE
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS$11.99
- BORRACHOS CLASSIC TRIO
1 CLASSIC QUESA BIRRIA TACO WITH CONSOMMÉ FOR DIPPING, 1 CARNE ASADA STREET TACO, AND A SMALL STACK OF BRISKET FRIES TOPPED WITH CALIBASITAS.$13.99
- OUT OF STOCKTAMALE + 2 TACOS
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.OUT OF STOCK$11.99
- OUT OF STOCK2 TAMALE PLATE
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.OUT OF STOCK$11.79
NACHOS & FRIES
- LOADED BRISKET NACHOS/FRIES
LOADED NACHOS OR FRIES TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, REFRIED BEANS, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, AND JALAPENOS$13.59
- CLASSIC NACHOS
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS$10.49
- WEST SEID FRIES
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.$7.99+
- BUFFALO CHICKEN FRIES
LOADED CHEESY FRIES MADE WITH CHICKEN, QUESO, SPICY BUFFALO SAUCE, RANCH, AND FRESH GREEN ONIONS.$7.99+
- CARNE ASADA NACHOS/FRIES
NACHOS OR FRIES TOPPED WITH CARNE ASADA, MELTED CHEESE, QUESO, PICO, SOUR CREAM, JALAPEÑOS, AND GUACAMOLE$14.49
SANDWHICHES
- CLASSIC CHEESEBURGER
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES$9.99
- BIRRIA BURGER
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.$14.95
- FIESTA BURGER
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.$10.99
- COLORADO CHILI BURGER
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.$10.99
- TACO GRILLED CHEESE
TOASTED GRILLED CHEESE FILLED WITH CHEESE, BEEF, PICO, LETTUCE, AND SOUR CREA. SERVED WITH A SIDE OF FRIES AND OUR VERY OWN BORRACHOS SAUCE FOR DIPPING.$11.99
- BIRRIA GRILLED CHEESE
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.$11.99
- JALAPENO GRILLED CHEESE
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.$11.99
- OUT OF STOCKTHE FIESTA PHILLYOUT OF STOCK$11.49
BREAKFAST 4 LUNCH
- CHORIZO + EGGS
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.$9.99
- BORRACHOS BRUNCH
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.$11.99
- COLORADO GREEN CHILI TOAST$8.49
- CHORIZO TACO PLATE
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.$10.29
- GHOST PEPPER BREAKFAST BURRITO$10.49
KIDS MEALS
MEXICAN-STYLE PIZZAS
- BIRRIA PIZZA
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ$15.99+
- ROASTED JALAPENO CHICKEN PIZZA 🌶️
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.$14.49+
- CARNE ASADA ELOTE PIZZA(LIMITED TIME ONLY)$17.99+
- EL ACAPULCO POLLO PIZZA