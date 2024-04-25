Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
TACO TUESDAY/THURSDAY SPECIALS
SPECIALS
- 5 TACOS FOR $8$8.00
5 OF OUR CLASSIC BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH PICO.
- 3 BIRRIA TACO PLATE$11.99
3 OF OUT SPECIALTY QUESABIRRA TACOS SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- ELOTE STEAK TACOS$11.99
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.
- GP BREAKFAST BURRITO [SPECIAL]$9.99
- GP BREAKFAST BURRITO COMBO [SPECIAL]$12.49
COMES WITH TOTS AND NACHO CHEESE
LUNCH SPECIALS
COMBO LUNCH SPECIALS
- ENCHILADA + TACO[COMBO 1]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- TWO TACOS[COMBO 2]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- SMOTHERED BURRITO[COMBO 3]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- TWO ENCHILADAS[COMBO 4]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CHIMICHANGA[COMBO 5]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- QUESADILLA + FRIES[COMBO 6]$9.99
SERVED WITH FRIES
- TAMALE + TACO[COMBO 7]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CLASSIC NACHOS[COMBO 8]$9.99
SERVED AS IS.
LUNCH N’ DINNER MENU
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE$10.99+
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESABIRRIA TACOS$12.99
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- BORRACHOS STREET TACOS$11.49
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CUATROS TACOS PLATE$14.49
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING
- ELOTE STEAK TACOS$13.49
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.
- PORK GREEN CHILI TACOS$11.99
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
- PUFF TACO PLATE$11.99
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.
- 1 LB TACO PLATE$13.49
- SIX PACK AND A STACK$14.99
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
- SHRIMP TACO PLATE$13.49