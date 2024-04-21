Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
SUNDAY SPECIALS
SPECIALS
- BIRRIA BOX$24.99
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS$24.99
A PAN OF 4 SMOTHERED BURRITOS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.
- 8 PACK OF ENCHILADAS$24.99
A PAN OF 8 ENCHILADAS GARNISHED WITH LETTUCE AND PICO. SERVED WITH 4 SERVINGS OF RICE AND BEANS AND CHIPS AND SALSA.
- PUFF TACO PLATE [SPECIAL]$9.99
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.
- SMOTHERED BURRIRO$9.99
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
FOOD
SIDES & STARTERS
TACO PLATES
- 3 TACO PLATE$10.99+
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESABIRRIA TACOS$12.99
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- BORRACHOS STREET TACOS$11.49
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CUATROS TACOS PLATE$14.49Out of stock
THE COMBINATION OF 2 QUESABIRRIA TOCOS 1 PORK GREEN CHILI TACO, AND A CARNE ASADA TACO. SERVED WITH RICE AND BEANS AND CONSOMMÉ FOR DIPPING
- ELOTE STEAK TACOS$13.49Out of stock
CARNE ASADA STREET TACOS TOPPED WITH ELOTE CORN, PICO, AND CORJITA CHEESE. SIDED WITH RICE AND BEANS.
- PORK GREEN CHILI TACOS$11.99
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
- PUFF TACO PLATE$11.99
2 PUFFY BEEF OR CHICKEN TACOS TOPPED WITH LETTUCE, PICO, SOURCREAM, AND GUACAMOLE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE.
- 1 LB TACO PLATE$13.49
- SIX PACK AND A STACK$14.99
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
- SHRIMP TACO PLATE$13.49
BURRITOS
- SMOTHERED BURRIRO$11.59
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
- BORRACHOS BURRITO$11.49
LARGE BURRITO FILLED WITH
- HOT HONEY BURRITO$10.99
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT THEETOS. THE FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.
- PORK CARNITAS BURRITO$11.49
- CARNE ASADA BURRITO$11.99Out of stock
FAJITAS
- CHICKEN FAJITA PLATE$16.59
Deliciously seasoned grilled chicken strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
- STEAK FAJITA PLATE$17.79Out of stock
Grilled Carne Asada strips served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
- SHRIMP FAJITA PLATE$17.79
12 perfectly grilled pieces of shrimp served with a side of flavorful rice and beans, sautéed calabacitas, and a medley of colorful peppers and onions. Enjoy wrapping it all up in your choice of three warm flour tortillas or four warm corn tortillas
- COMBO FAJITA PLATE$17.79
A TANTALIZING COMBINATION OF PROTEINS OF YOU CHOOSE, ALL SERVED WITH A SIDE OF SAVORY RICE AND BEANS, SAUTÉED CALABACITAS, AND A COLORFUL MIX OF PEPPERS AND ONIONS. WRAP IT ALL UP IN YOUR CHOICE OF THREE WARM FLOUR OR CORN TORTILLAS.
CLASSIC PLATES
- ENCHILADA PLATE$11.99
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- ENCHIRITO PLATE$11.99
A BURRITO SIZED ENCHILADA MADE WITH A WARM FLOUR TORTILLA, SMOTHERED IN OUR CREAMY QUESO AND COLORADO GREEN CHIL, TOPPED WITH A SOUR CREAM AND HOT SAUCW DRIZZLE AND A JALAPEÑO. SIDED WITH CHIPS AND RICE AND BEANS
- CHIMICHANGA$11.99
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESADILLA PLATE$10.99
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79
- COMBINATION PLATE$11.99
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
- BORRACHOS CLASSIC TRIO$13.99
1 CLASSIC QUESA BIRRIA TACO WITH CONSOMMÉ FOR DIPPING, 1 CARNE ASADA STREET TACO, AND A SMALL STACK OF BRISKET FRIES TOPPED WITH CALIBASITAS.
- TAMALE + 2 TACOS$11.99
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.
- 2 TAMALE PLATE$11.79
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.