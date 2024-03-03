Borrachos Mexican Diner & Cantina 716 North Lacrosse Street
FOOD
SIDES & STARTERS
CLASSIC PLATES
- 3 TACO PLATE$10.99+
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESABIRRIA TACOS$12.99
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- BORRACHOS STREET TACOS$11.49
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
- PORK GREEN CHILI TACOS$11.99Out of stock
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
- ENCHIRITO PLATE$11.99
- ENCHILADA PLATE$11.99
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- SMOTHERED BURRIRO$11.59
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CHIMICHANGA$11.99
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESADILLA PLATE$10.99
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- FAJITA PLATE$13.99
YOUR CHOICE OF SHREDDED CHICKEN OR BRISKET, PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS AND 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS.
YOUR CHOICE OF SHREDDED CHICKEN OR BRISKET, PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS AND 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS.
- TAMALE + 2 TACOS$11.99Out of stock
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.
- 2 TAMALE PLATE$11.79Out of stock
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
- COMBINATION PLATE$11.99
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79Out of stock
- 1 LB TACO PLATE$13.49
BURRITOS
- BORRACHOS BURRITO$11.49
LARGE BURRITO FILLED WITH
LARGE BURRITO FILLED WITH
- HOT HONEY BURRITO$10.99Out of stock
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT THEETOS. THE FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.
A LARGE BURRITO FILLED WITH CHICKEN, GREEN SAUCE, SOURCREAM. PICO, HONEY. AND HOT THEETOS. THE FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE FOR A PERFECT CHEESY CRUNCH.
- PORK CARNITAS BURRITO$11.49Out of stock
BREAKFAST PLATES
- CHORIZO + EGGS$9.99
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- BORRACHOS BRUNCH$11.99
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- COLORADO GREEN CHILI TOAST$8.49Out of stock
- CHOIZO TACO PLATE$9.00
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
NACHOS & FRIES
- CLASSIC NACHOS$10.49
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
- LOADED BRISKET NACHOS$13.59
LOADED NACHOS TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, REFRIED BEANS, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, AND JALAPENOS
LOADED NACHOS TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, REFRIED BEANS, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, AND JALAPENOS
- LOADED BRISKET FRIES$13.59
LOADED FRIES TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
LOADED FRIES TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
- WEST SEID FRIES$7.99+Out of stock
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.
- BUFFALO CHICKEN FRIES$7.99+Out of stock
LOADED CHEESY FRIES MADE WITH CHICKEN, QUESO, SPICY BUFFALO SAUCE, RANCH, AND FRESH GREEN ONIONS.
LOADED CHEESY FRIES MADE WITH CHICKEN, QUESO, SPICY BUFFALO SAUCE, RANCH, AND FRESH GREEN ONIONS.
SANDWHICHES
- CLASSIC CHEESEBURGER$9.99
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES
- BIRRIA BURGER$14.95
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- FIESTA BURGER$10.99
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- COLORADO CHILI BURGER$10.99
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- TACO GRILLED CHEESE$11.99
TOASTED GRILLED CHEESE FILLED WITH CHEESE, BEEF, PICO, LETTUCE, AND SOUR CREA. SERVED WITH A SIDE OF FRIES AND OUR VERY OWN BORRACHOS SAUCE FOR DIPPING.
TOASTED GRILLED CHEESE FILLED WITH CHEESE, BEEF, PICO, LETTUCE, AND SOUR CREA. SERVED WITH A SIDE OF FRIES AND OUR VERY OWN BORRACHOS SAUCE FOR DIPPING.
- BIRRIA GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- JALAPENO GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- THE FIESTA PHILLY$11.49
BIRRIA BURGER
CHORIZO BEEF BURGER TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, GUACAMOLE AND PICO. SERVED WITH FRIES AND A SIDE OF CONSOMMÉ FOR DIPPING.
PIZZAS
- MEXITALIAN PIZZA$14.49+
ITALIAN STYLE BORRACHOS PIZZA MAKE WITH THE CLASSIC PEPPERONI, JALAPEÑOS, AND OUR KICK ON A SPICY MARINARA SAUCE.
ITALIAN STYLE BORRACHOS PIZZA MAKE WITH THE CLASSIC PEPPERONI, JALAPEÑOS, AND OUR KICK ON A SPICY MARINARA SAUCE.
- BIRRIA PIZZA$14.49+
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- ROASTED JALAPENO CHICKEN PIZZA 🌶️$14.49+Out of stock
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.
- EL ACAPULCO POLLO PIZZA$14.49+Out of stock
SOUTHERN CARIBBEAN STYLE PIZZA MADE WITH MANGO SALSA, HABANERO SAUCE AND SHREDDED CHICKEN, SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
SOUTHERN CARIBBEAN STYLE PIZZA MADE WITH MANGO SALSA, HABANERO SAUCE AND SHREDDED CHICKEN, SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- CHORIZO EGG AND POTATO PIZZA$15.49+
- BEEF TACO PIZZA$14.49+
TACO STYLE PIZZA MADE WITH BEANS, CHEESE, TACO MEAT. PICO, GUACAMOLE, SOUR GREAM, AND CRUNCHY CHIPS. THEN SERVED WITH EITHER SPICY OR REGULAR CONSOMME.
TACO STYLE PIZZA MADE WITH BEANS, CHEESE, TACO MEAT. PICO, GUACAMOLE, SOUR GREAM, AND CRUNCHY CHIPS. THEN SERVED WITH EITHER SPICY OR REGULAR CONSOMME.
- SMALL PIZZA COMBO$15.99
SMALL 10” PIZZA WITH A LARGE SIDE OF FRIES AND A DRINK.
SMALL 10” PIZZA WITH A LARGE SIDE OF FRIES AND A DRINK.
BIG BOXES
- CLASSIC FAMILY BOX$27.99Out of stock
2 HOT HONEY BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)
2 HOT HONEY BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)
- 15 TACO BIG BOX$28.99Out of stock
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)
- SIX PACK AND A STACK$14.99
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
- BIRRIA BOX$28.99
- 10 BIRRIA TACO BOX$28.99
10 QUESABIRRIA TACOS SERVED WITH A STACK OF FRIES AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.
10 QUESABIRRIA TACOS SERVED WITH A STACK OF FRIES AND CONSOMMÉ FOR DIPPING.
- PIZZA/NACHO BOX$19.99
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS$27.99
- 8 PACK OF ENCHILADAS$27.99