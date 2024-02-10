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FOOD
CLASSIC PLATES
- 3 TACO PLATE$10.99+
3 FRIED TACOS DRESSED WITH PICO AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESO BIRRIA TACOS$12.99
2 BIRRIA TACOS DRESSED WITH DELICIOUS BIRRIA, PICO, AND MOZZARELLA AND FRIED WITH CHEESE ON THE OUTSIDE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- BORRACHOS STREET TACOS$11.49
3 WARM STREET TACOS MADE WITH BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA . SERVED WITH RICE AND BEANS.
- PORK GREEN CHILI TACOS$11.99
3 PORK GREEN CHILI TACOS DRESSED WITH OUR GREEN CHILI AND PICO AND SERVED WITH SIDE YOU CHOOSE
- ENCHIRITO PLAT$9.99
- ENCHILADA PLATE$11.99
3 CHEESY ENCHILADAS MADE WITH YOUR CHOICE OF PROTEIN, ONIONS, AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- SMOTHERED BURRIRO$11.59
A WARM BURRITO FILLED WITH QUESO, MELTED CHEESE AND SMOTHERED IN A GREEN SAUCE, SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CHIMICHANGA$11.99
CRISPY CHIMICHANGA SMOTHERED WITH OUR SOURCREAM GREEN SAUCE AND SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE AND A MINI SALAD
- QUESADILLA PLATE$10.99
LARGE QUESADILLA FILLED WITH CHEESEY QUESO, MELTED BLEND OF CHEESE, AND A PROTEIN OF YOUR CHOICE. SERVED WITH A SIDE YOU CHOOSE
- FAJITA PLATE$13.99
YOUR CHOICE OF SHREDDED CHICKEN OR BRISKET, PEPPERS AND ONIONS, RICE, BEANS AND 3 FLOUR OR CORN TORTILLAS.
- TAMALE + 2 TACOS$11.99
1 CHICKEN OR PORK TAMALE SERVED WITH 2 TACOS YOU CHOOSE AND RICE AND BEANS.
- 2 TAMALE PLATE$11.79
2 EITHER CHICKEN OR PORK TAMALES SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
- COMBINATION PLATE$11.99
A COMBONATION OF 1 ENCHILADA OF CHOICE, 1 TACO OF CHOICE, AND A BEAN BURRITO. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS
- CARNITAS & GREEN CHILI$11.79
BREAKFAST PLATES
- CHORIZO + EGGS$9.99
A PLATE OF CHORIZO AND EGGS. SERVED WITH RICE, BEANS, AND EITHER 3 CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- BORRACHOS BRUNCH$11.99
A FLAVORFUL COMBINATION OF BEANS, RICE, YOUR CHOICE OF BEEF, CHICKEN, OR BRISKET, TOPPED WITH PEPPERS, ONIONS, AND A DECADENT LAYER OF MELTED QUESO. TWO EGGS, EITHER OVER EASY OR SCRAMBLED—ALL THEN SMOTHERED WITH OUR COLORADO GREEN CHILI, AND SERVED WITH 4 WARM CORN OR FLOUR TORTILLAS.
- COLORADO GREEN CHILI TOAST$8.49
- CHOIZO TACO PLATE$13.49
2 LARGE TACOS WITH CHEESY QUESADILLA SHELLS, THEN FILLED WITH POTATOS AND CHORIZO TOPPED WITH AN EGG AND SALSA. SERVED WITH A SIDE OF RICE AND BEANS.
NACHOS & FRIES
- CLASSIC NACHOS$10.49
TOPPED WITH QUESO, CHICKEN OR BEEF, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
- LOADED BRISKET NACHOS$13.59
LOADED NACHOS TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, REFRIED BEANS, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, GUACAMOLE, AND JALAPENOS
- LOADED BRISKET FRIES$13.59
LOADED FRIES TOPPED WITH BIRRIA BRISKET, LETTUCE, PICO, SOUR CREAM, AND JALAPENOS
- WEST SEID FRIES$12.49
SEASONED FRIES LOADED WITH PORK, QUESO, GREEN CHILI, PICO, SOUR CREAM. AND JALAPENOS.
SANDWHICHES
- CLASSIC CHEESEBURGER$9.99
BURGER MADE WITH CHEESE, LETTUCE, TOMATOS, ONIONS, PICKLES. SERVED WITH SEASONED FRIES
- FIESTA BURGER$10.99
LOADED BURGER MADE WITH PEPPER JACK CHEESE, QUESO, GUACAMOLE, PICO, AND JALAPENOS. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- COLORADO CHILI BURGER$10.99
A CLASSIC CHEESEBURGER WITH PEPPERJACK CHEESE AND SMOTHERED IN COLORADO GREEN CHILI. SERVED WITH SEASONED FRIES.
- BIRRIA GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BIRRIA BRISKET, PICO, AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- JALAPENO GRILLED CHEESE$11.99
LOADED GRILLED CHEESE SANDWHICH FILLED WITH BACON , JALAPENOS,AND MOZZARELLA CHEESE. SERVED WITH SEASONED FRIES AND CONSOMME FOR DIPPING.
- THE FIESTA PHILLY$11.49
PIZZAS
- MEXITALIAN PIZZA$14.49+
ITALIAN STYLE BORRACHOS PIZZA MAKE WITH THE CLASSIC PEPPERONI, JALAPEÑOS, AND OUR KICK ON A SPICY MARINARA SAUCE.
- BIRRIA PIZZA$14.49+
PIZZA MADE WITH BIRRIA BRISKET, MOZZARELLA CHEESE, HOT SAUCE, CILANTRO AND ONIONS SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- ROASTED JALAPENO CHICKEN PIZZA 🌶️$14.49+
PIZZA MADE WITH FIRE ROASTED JALAPEÑO CHICKEN, PEPPERS AND ONIONS, HOT HABANERO SAUCE, PICO AND FRESH JALAPEÑOS.
- EL ACAPULCO POLLO PIZZA$14.49+
SOUTHERN CARIBBEAN STYLE PIZZA MADE WITH MANGO SALSA, HABANERO SAUCE AND SHREDDED CHICKEN, SERVED WITH REGULAR OR SPICY CONSOMMÉ
- CHORIZO EGG AND POTATO PIZZA$15.49+
- BEEF TACO PIZZA$14.49+
TACO STYLE PIZZA MADE WITH BEANS, CHEESE, TACO MEAT. PICO, GUACAMOLE, SOUR GREAM, AND CRUNCHY CHIPS. THEN SERVED WITH EITHER SPICY OR REGULAR CONSOMME.
- SMALL PIZZA COMBO$15.99
SMALL 10” PIZZA WITH A LARGE SIDE OF FRIES AND A DRINK.
HOUSE MADE BURRITOS
BIG BOXES
- CLASSIC FAMILY BOX$27.99
2 HOT HONEY BURRITOS, 4 BRISKET TACOS, STACK OF FRIES AND QUESO. (FEEDS 3-4)
- 15 TACO BIG BOX$28.99
5 BRISKET TACOS, 5 CHICKEN TACOS, 5 BEEF TACOS. (FEEDS 4-5)
- SIX PACK AND A STACK$14.99
SIX BEEF, CHICKEN OR BRISKET TACOS, STACK OF FRIES. (FEEDS 2-3)
- BIRRIA BOX$28.99
- PIZZA/NACHO BOX$19.99
- 4 PACK OF SMOTHER BURRITOS$28.99
- 8 PACK OF ENCHILADAS$28.99
KIDS MENU
SIDES & AL A CARTE
CONDIMENTS & EXTRAS
LUNCH SPECIALS
COMBO LUNCH SPECIALS
- ENCHILADA + TACO[COMBO 1]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- TWO TACOS[COMBO 2]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- SMOTHERED BURRITO[COMBO 3]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- TWO ENCHILADAS[COMBO 4]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CHIMICHANGA[COMBO 5]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- QUESADILLA + FRIES[COMBO 6]$9.99
SERVED WITH FRIES
- TAMALE + TACO[COMBO 7]$9.99
SERVED WITH RICE AND BEANS.
- CLASSIC NACHOS[COMBO 8]$9.99
SERVED AS IS.